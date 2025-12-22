Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пользователи Сети нашли тайный знак от Мелании на открытке Трампу

Пользователи в социальных сетях распространили новую теорию заговора, обнаружив якобы тайный сигнал на открытке Трампу с просьбой о помощи от Мелании.

Источник: Аргументы и факты

Комментаторы в социальных сетях придумали новую теорию заговора после того, как супруга президента США Мелания Трамп опубликовала фотографию открытки, которую она подарила мужу на день рождения, материал из Irish Star перевел aif.ru.

Уточняется, что причиной обеспокоенности стало пятно на открытке, некоторые пользователи увидели в нем призыв о помощи от Мелании.

«Ходили слухи, что Мелания спрятала сообщение в знаке, один из наблюдателей даже наложил на него буквы “SOS” — будто её нужно было спасти от мужа», — говорится в публикации.

Многие из комментаторов настаивали, что женщина хочет уйти от мужа, но не знает, как это сделать.

Автор материала подчеркивает, что реальность, скорее всего, менее драматична — и на открытке, вероятно, пятно от чая или кофе.

Ранее появился снимок Трампа с девушками в бикини из файлов Эпштейна.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше