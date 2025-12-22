Пользователи Сети нашли тайный знак от Мелании на открытке Трампу

Комментаторы в социальных сетях придумали новую теорию заговора после того, как супруга президента США Мелания Трамп опубликовала фотографию открытки, которую она подарила мужу на день рождения, материал из Irish Star перевел aif.ru.
Уточняется, что причиной обеспокоенности стало пятно на открытке, некоторые пользователи увидели в нем призыв о помощи от Мелании.
«Ходили слухи, что Мелания спрятала сообщение в знаке, один из наблюдателей даже наложил на него буквы “SOS” — будто её нужно было спасти от мужа», — говорится в публикации.
Многие из комментаторов настаивали, что женщина хочет уйти от мужа, но не знает, как это сделать.
Автор материала подчеркивает, что реальность, скорее всего, менее драматична — и на открытке, вероятно, пятно от чая или кофе.
Ранее появился снимок Трампа с девушками в бикини из файлов Эпштейна.