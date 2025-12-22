Что предложил лидер Узбекистана на заседании Высшего Евразийского экономического совета

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего Евразийского экономического совета отметил, что дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества со странами ЕАЭС является одним из приоритетных направлений внешнеэкономической политики республики.
«На фоне растущей фрагментации глобальных рынков, усложнения логистических цепочек и смещения приоритетов в распределении инвестиционных ресурсов принципиальное значение для нас приобретает углубление прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества со странами Евразийского экономического союза — нашими стратегическими и естественными партнерами», — сказал он.
За последние четыре года взаимодействия в статусе государства-наблюдателя внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС вырос почти вдвое;
Узбекистан активно участвует в ключевых евразийских форматах;
с ЕЭК реализуется трехлетний План, включающий порядка 40 конкретных мероприятий в сферах торговли, промышленности, финансов, агрокомплекса и транспорта;
продолжается работа в формате совместной Рабочей группы — ее пятое заседание планируют провести в следующем году в Ташкенте;
РУз участвует в отраслевых программах ЕАЭС по развитию электронной торговли, цифровизации грузоперевозок и борьбе с климатическими изменениями;
республика приветствует решение о начале переговоров по заключению соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы Узбекистана и ЕАЭС;
Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что трансграничный обмен данными послужит росту эффективности таможенного контроля, уменьшению задержек и будет способствовать интеграции транспортных систем РУз в евразийские коридоры.
По его словам, присоединение Узбекистана к Евразийскому банку развития стало важным этапом укрепления сотрудничества. Совместно с Банком сформирован портфель перспективных проектов в сфере инфраструктуры, энергетики, металлургии, химической и других отраслях.
Руководитель страны обозначил приоритеты расширения взаимодействия с ЕАЭС.
Ключевая задача — поэтапное устранение торговых барьеров.
Необходимо активизировать координацию между институтами СНГ и ЕАЭС для сближения подходов в техническом регулировании, санитарных и фитосанитарных нормах;
целесообразно разработать дорожную карту по устранению избыточных процедур и унификации требований;
для оперативного решения вопросов, связанных с различиями в техническом регулировании, сертификации и таможенном администрировании Мирзиёев предложил создать совместную Координационную группу «Узбекистан — ЕАЭС» по тарифным и нетарифным барьерам.
Развитие промышленной кооперации.
Необходимо совместно сформировать перечень проектов в машиностроении, энергетике, агропромышленном комплексе, химической и других отраслях;
в связи с вступлением Узбекистана в ЕАБР целесообразно вместе определить стратегические направления партнерства и разработать дорожную карту, охватывающую приоритетные инфраструктурные и «зеленые» проекты, а также поддержку малого и среднего бизнеса;
Евразийский банк развития может стать не только источником финансирования, но и катализатором привлечения инвестиций в интеграционные проекты.
Усиление взаимодействия в сфере цифровых технологий.
Глава Узбекистана предложил подготовить с ЕЭК «дорожную карту» по сопряжению цифровых платформ, включая электронную торговлю и цифровую маркировку;
приоритет — цифровизация таможенного администрирования и переход к «бесшовной» модели грузовых перевозок.
«Мы заинтересованы в присоединении к технологическим платформам ЕАЭС, охватывающим такие направления, как биомедицина, новые материалы, агротехнологии, энергетика и робототехника. Готовы также подключиться к формированию интегрированного информационного ресурса в сфере туризма. Такой подход позволит обеспечить сопряженность туристических продуктов наших стран», — сказал президент.
Узбекистан привержен дальнейшему расширению практического взаимодействия с ЕАЭС, резюмировал он.
Шавкат Мирзиёев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге в статусе главы государства-наблюдателя.