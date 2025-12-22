Одесса осталась без света и воды после повреждения объекта критической инфраструктуры

«Повреждён объект критической инфраструктуры города», — написал Лысак в своём блоге.
Ситуация с энергетикой в регионе остаётся напряжённой. По данным украинского министерства энергетики, более 73 тысяч абонентов в Одесской области всё ещё не имеют электроснабжения, отключения длятся уже неделю.
Недовольство жителей длительными перебоями вылилось в акции протеста. Люди начали перекрывать дороги, требуя решения проблемы и восстановления подачи электричества.
Как сообщалось ранее, в результате обстрелов 12−13 декабря Одесская область понесла ущерб: были повреждены энергетические объекты, в том числе 20-я подстанция. Это оставило без света более 430 тысяч человек. Однако, благодаря усилиям энергетиков, подача электричества уже восстановлена для 184 тысяч жителей региона.
Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.