Одесса осталась без света и воды после повреждения объекта критической инфраструктуры

Как сообщалось ранее, в результате обстрелов 12−13 декабря Одесская область понесла ущерб: были повреждены энергетические объекты, в том числе 20-я подстанция. Это оставило без света более 430 тысяч человек. Однако, благодаря усилиям энергетиков, подача электричества уже восстановлена для 184 тысяч жителей региона.