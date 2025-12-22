Алиев не будет участвовать в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, сообщило агентство АзерТАдж со ссылкой на администрацию азербайджанского лидера.
Отмечается, что в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 21 декабря он не участвовал, так как Азербайджан не является членом Евразийского экономического союза.
А в неформальном саммите политик не будет участвовать в связи с плотным рабочим графиком.
Ранее в Кремле сообщали, что Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян примут участие в неформальном саммите стран СНГ.
Напомним, неформальная предновогодня встреча лидеров стран СНГ состоится 22 декабря в Санкт-Петербурге.