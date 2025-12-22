Ричмонд
Алиев не будет участвовать в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге

Президент Азербайджана не сможет принять участие в саммите СНГ в Петербурге. В администрации Алиева заявили, что у него очень плотный график.

Источник: Аргументы и факты

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, сообщило агентство АзерТАдж со ссылкой на администрацию азербайджанского лидера.

Отмечается, что в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 21 декабря он не участвовал, так как Азербайджан не является членом Евразийского экономического союза.

А в неформальном саммите политик не будет участвовать в связи с плотным рабочим графиком.

Ранее в Кремле сообщали, что Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян примут участие в неформальном саммите стран СНГ.

Напомним, неформальная предновогодня встреча лидеров стран СНГ состоится 22 декабря в Санкт-Петербурге.

