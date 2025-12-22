Стало известно, почему Алиев пропустит саммит СНГ в Петербурге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге из-за напряжённого рабочего графика.
Об этом сообщило государственное информационное агентство Азербайджана АЗЕРТАДЖ со ссылкой на администрацию лидера.
«Глава нашего государства не сможет принять участие в неформальном Саммите глав государств СНГ из-за плотного рабочего графика», — говорится в заявлении.
При этом в сообщении подчеркнули, что официальный Баку традиционно и активно участвует в мероприятиях Содружества и придаёт большое значение сотрудничеству в его рамках.
