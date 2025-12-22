Алиев не приедет на саммит СНГ в Петербурге: названа причина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге из-за насыщенного рабочего расписания. Об этом сообщает АзерТАдж со ссылкой на администрацию главы государства.
«Глава нашего государства не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, из-за плотного рабочего графика», — говорится в материале.
Агентство уточняет, что Азербайджан на регулярной основе участвует в официальных саммитах СНГ и придает большое значение взаимодействию в рамках Содружества. Баку продолжает развитие двусторонних отношений со странами-участницами.
Как писал KP.RU, 22 декабря в Санкт-Петербурге пройдет неофициальная встреча лидеров стран СНГ. По данным Кремля, инициатором мероприятия выступил президент России Владимир Путин. Северная столица уже несколько лет подряд принимает подобные предновогодние встречи.