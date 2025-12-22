Ричмонд
Алиев не примет участие в саммите СНГ в Санкт-Петербурге

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев не сможет принять участие в неформальном саммите глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), который пройдёт сегодня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает местное агентство АзерТадж.

Источник: Life.ru

Алиев не участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета, поскольку Азербайджан не является членом Евразийского экономического союза. Плотный рабочий график также не позволяет ему принять участие в саммите СНГ.

Ранее предполагалось, что неформальная встреча глав государств Содружества Независимых Государств в Северной столице пройдёт с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По словам Дмитрия Пескова, личные встречи российского лидера с каждым из прибывающих глав государств являются обязательным элементом программы двухдневного саммита.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

