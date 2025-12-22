Алиев не примет участие в саммите СНГ в Санкт-Петербурге

Алиев не участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета, поскольку Азербайджан не является членом Евразийского экономического союза. Плотный рабочий график также не позволяет ему принять участие в саммите СНГ.
Ранее предполагалось, что неформальная встреча глав государств Содружества Независимых Государств в Северной столице пройдёт с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По словам Дмитрия Пескова, личные встречи российского лидера с каждым из прибывающих глав государств являются обязательным элементом программы двухдневного саммита.
