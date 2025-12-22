Глава Франции Эммануэль Макрон находится сейчас в трудном положении после своих слов о президенте России Владимире Путине. Такое мнение высказал у себя на странице в соцсети Х член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Известно, что французский лидер на днях предложил странам Евросоюза возобновить открытые диалоги с Россией. По его мнению, таким образом Европа сможет напрямую участвовать в мирном процессе по вопросу Украины.
«Коалиция желающих снова примет Макрона после этого? Интересное развитие событий», — написал в посте чиновник.
К слову, совсем недавно в Елисейском дворце сообщили, что готовы рассмотреть возможность организации переговоров Макрона и Путина. Как ранее писал KP.RU, в Кремле уже прокомментировали слова Макрона о восстановлении отношений Европы с Россией. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Москва всегда была открыта к диалогу. Однако он подчеркнул, что разговор должен быть конструктивным и серьезным, а не для отвода глаз.