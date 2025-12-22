К слову, совсем недавно в Елисейском дворце сообщили, что готовы рассмотреть возможность организации переговоров Макрона и Путина. Как ранее писал KP.RU, в Кремле уже прокомментировали слова Макрона о восстановлении отношений Европы с Россией. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Москва всегда была открыта к диалогу. Однако он подчеркнул, что разговор должен быть конструктивным и серьезным, а не для отвода глаз.