Мема: Макрон находится в трудном положении после своих слов о Путине

Мема отметил, что Макрон озадачил его своими заявлениями о России.

Источник: Комсомольская правда

Глава Франции Эммануэль Макрон находится сейчас в трудном положении после своих слов о президенте России Владимире Путине. Такое мнение высказал у себя на странице в соцсети Х член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Известно, что французский лидер на днях предложил странам Евросоюза возобновить открытые диалоги с Россией. По его мнению, таким образом Европа сможет напрямую участвовать в мирном процессе по вопросу Украины.

«Коалиция желающих снова примет Макрона после этого? Интересное развитие событий», — написал в посте чиновник.

К слову, совсем недавно в Елисейском дворце сообщили, что готовы рассмотреть возможность организации переговоров Макрона и Путина. Как ранее писал KP.RU, в Кремле уже прокомментировали слова Макрона о восстановлении отношений Европы с Россией. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Москва всегда была открыта к диалогу. Однако он подчеркнул, что разговор должен быть конструктивным и серьезным, а не для отвода глаз.

