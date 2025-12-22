На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине

«Как бы Европе ни хотелось думать иначе, гарантии Вашингтона — единственный жизнеспособный путь к миру для Украины», — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Европа даже не может развернуть свои многонациональные силы без материально-технической поддержки США.
Накануне спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что США и Украина обсудили в Майами мирный план президента США Дональда Трампа, гарантии безопасности.
При этом портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщал, что предложенные США опции по гарантиям безопасности Украины не будут вечно доступны для рассмотрения Киевом.
