Алиев пропустит неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пропустит неформальный саммит лидеров стран СНГ, который пройдет 22 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Azertag со ссылкой на администрацию президента.

Уточняется, что Алиев не поедет на мероприятие из-за загруженного рабочего графика. При этом азербайджанский президент участвовал в заседании Совета глав государств СНГ, который прошел в октябре в Душанбе.

Уточняется, что Алиев не поедет на мероприятие из-за загруженного рабочего графика. При этом азербайджанский президент участвовал в заседании Совета глав государств СНГ, который прошел в октябре в Душанбе.

Помимо этого, представители президента уточнили, что Алиев пропустил заседание Высшего Евразийского экономического совета 21 декабря, так как Азербайджан не является членом этой организации, сообщается в публикации.

Между тем посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев заявил, что после того как Москва и Баку открыли воздушные пространства для пассажирских самолетов друг друга, а территории — для транзитных грузов, их отношения вышли на новый уровень — «уровень союзнического взаимодействия».

В октябре президент России Владимир Путин выразил надежду, что Москва и Баку будут и дальше развивать свои отношения. Он уточнил, что у стран был не кризис межгосударственных отношений, а «кризис эмоций», причины которого «понятны».