Дмитриев: Разжигатели войны не смогли помешать переговорам в Майами

Разжигателям войны не удалось сорвать переговоры по украинскому конфликту между российской и американской сторонами, которые прошли в Майами. С таким заявлением в понедельник, 22 декабря, выступил спецпредставитель президента РФ на переговорах и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в рамках беседы с журналистами.

— Не смогли, не смогли, все хорошо, — ответил Дмитриев на соответствующий вопрос. Его слова приводит РИА Новости.

Дмитриев прибыл на площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Майами 21 декабря. Сами переговоры с американской стороной начались 20 декабря.

Еще 19 декабря СМИ сообщили, что спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф также проведет переговоры с председателем украинского Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности ФРГ, Франции и Британии в Майами. Позднее Рустем Умеров сообщил о завершении переговоров украинской делегации с представителями Штатов и европейских стран.

Сам Уиткофф 21 декабря назвал переговоры с представителями Киева в Майами продуктивными и конструктивными.

