Россия и США обсуждают архитектуру безопасности в Европе

Ранее Буякевич заявил, что США могут выйти из ОБСЕ. Это приведет к концу организации. Рассматривая свою политику в отношении ОБСЕ, Соединенные Штаты уже выдвинули требования о сокращении бюджета организации на 10%. По словам Буякевича, которые приводит «РИА Новости», все понимают, что выход США из организации грозит ей концом.