Россия и США обсуждают архитектуру безопасности в Европе

По словам Буякевича, в диалоге России и США нет места для Европы.
Россией и США обсуждается дальнейшая безопасность Европы. Европейские страны в диалоге не участвуют. Об этом сообщает исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
«Между Москвой и Вашингтоном существуют каналы коммуникации. В рамках этих каналов обсуждаются вопросы архитектуры безопасности, включая европейское измерение в этом диалоге сейчас фактически нет места для самой Европы», — заявил Буякевич. Его слова приводит «РИА Новости». Он также отметил, что диалог является «расширенным».
Ранее Буякевич заявил, что США могут выйти из ОБСЕ. Это приведет к концу организации. Рассматривая свою политику в отношении ОБСЕ, Соединенные Штаты уже выдвинули требования о сокращении бюджета организации на 10%. По словам Буякевича, которые приводит «РИА Новости», все понимают, что выход США из организации грозит ей концом.