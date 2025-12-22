BI: Три страны сформировали новый альянс по типу НАТО

В статье уточнили, что такое решение приняли, чтобы не допустить возвращения французских войск в Сахель. Местные жители опасаются нового вмешательства извне, особенно после неудачного переворота в Бенине и участия в этих событиях Франции и регионального союза стран Западной Африки (ЭКОВАС).