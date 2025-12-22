BI: Три страны сформировали новый альянс по типу НАТО

Мали, Буркина-Фасо и Нигер сформировали собственный военный блок Объединенных сил Альянса государств Сахеля (FU-AES) по образцу НАТО. В нем будут числиться 5 тысяч человек. Об этом сообщает портал Business Insider Africa.
Отмечается, что церемония открытия блока прошла 20 декабря на авиабазе в Бамако.
«Мали, Буркина-Фасо и Нигер создали совместные военные силы для противодействия исламистским повстанческим движениям в Сахеле, что подчеркивает растущую напряженность в сфере безопасности и политики в Западной Африке», — следует из материала.
В контингент входят военные из всех трех стран, которые будут совместно действовать вместе против экстремистских групп.
В статье уточнили, что такое решение приняли, чтобы не допустить возвращения французских войск в Сахель. Местные жители опасаются нового вмешательства извне, особенно после неудачного переворота в Бенине и участия в этих событиях Франции и регионального союза стран Западной Африки (ЭКОВАС).
