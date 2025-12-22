Ричмонд
DB: здоровье Трампа вызвало сомнения из-за медленного схода с трапа

Сторонники Трампа усомнились в здоровье президента США из-за неуверенного схода с трапа.

Источник: Аргументы и факты

Состояние здоровья президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вызвало подозрения у республиканцев из-за его медленного схода с трапа самолета. Об этом пишет издание Daily Beast со ссылкой на видео, которое в соцсети Х* опубликовал активист движения «Сделаем Америку снова великой» Пол Виллареал.

Издание отмечает, что неловкий спуск Трампа по ступеням самолета вызвал новые обсуждения вокруг его здоровья.

На кадрах видно, как перед спуском вниз американский лидер три раза хлопает себя ладонью по правой ноге, а затем медленно спускается, держась за поручень. После спуска глава Белого дома вместе с охранниками садится в автомобиль. Через окно машины видно, что он берет бутылку с напитком, предположительно, с диетической колой.

В начале декабря Трамп обвинил ряд американских СМИ в клевете из-за публикаций об ухудшении его здоровья. Американский лидер пригрозил этим изданиям санкциями.

Ранее Трамп заявил об успешном прохождении медосмотра.

Напомним, в конце августа в Сети появились слухи о смерти Трампа. Произошло это после того, как американский лидер несколько дней не появлялся на публике. Трамп назвал сообщения о своей смерти сумасшедшими.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

