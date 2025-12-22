Путин поздравил энергетиков России с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником и 105-летием утверждения Государственного плана электрификации России. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Во многом благодаря самоотверженной работе учёных, инженеров, строителей, специалистов, за короткий срок была создана современная, эффективная энергетическая система, которая стала надёжной базой для развития регионов и стратегических отраслей отечественной экономики, укрепления оборонно-промышленного комплекса, решения масштабных задач социальной сферы», — говорится в сообщении.
Путин отметил, что нынешнее поколение работников отрасли продолжает традиции предшественников, трудясь добросовестно и ответственно. Сегодня энергетики сосредоточены на модернизации сетей, наращивании мощностей и внедрении цифровых технологий.
Ранее KP.RU писал, что в День работника органов безопасности Путин поздравил сотрудников спецслужб. Президент отметил их приверженность традициям службы, преемственность поколений и передачу опыта новичкам.