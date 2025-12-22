Путин поздравил энергетиков России с профессиональным праздником

«Во многом благодаря самоотверженной работе учёных, инженеров, строителей, специалистов, за короткий срок была создана современная, эффективная энергетическая система, которая стала надёжной базой для развития регионов и стратегических отраслей отечественной экономики, укрепления оборонно-промышленного комплекса, решения масштабных задач социальной сферы», — говорится в сообщении.