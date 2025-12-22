Лукашенко, Путин и другие лидеры решили, что изменится в Беларуси и ЕАЭС к 2045

Страны — участницы ЕАЭС, а Беларусь входит в это объединение, на заседании Высшего Евразийского экономического совета подписали план «Евразийский экономический путь» до 2030−2045 годов, сообщает ТАСС. Этот план — конкретные мероприятия по реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС на перспективу ближайших 5−20 лет.
Среди подписанных документов также решения о подходах к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС на среднесрочную перспективу, бюджет ЕАЭС на 2026 год, решение о порядке перечисления сумм ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин.
Кстати, президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко сказали о нерешенных вопросах между Беларусью и Россией.
А еще Александр Лукашенко привез Владимиру Путину картину, которую обещал вручить лично после дня его рождения.