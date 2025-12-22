Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко, Путин и другие лидеры решили, что изменится в Беларуси и ЕАЭС к 2045

Страны ЕАЭС, а Беларусь в их числе, подписали план «Евразийский экономический путь» до 2030−2045 годов.

Источник: Комсомольская правда

Страны — участницы ЕАЭС, а Беларусь входит в это объединение, на заседании Высшего Евразийского экономического совета подписали план «Евразийский экономический путь» до 2030−2045 годов, сообщает ТАСС. Этот план — конкретные мероприятия по реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС на перспективу ближайших 5−20 лет.

Среди подписанных документов также решения о подходах к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС на среднесрочную перспективу, бюджет ЕАЭС на 2026 год, решение о порядке перечисления сумм ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин.

Кстати, президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко сказали о нерешенных вопросах между Беларусью и Россией.

А еще Александр Лукашенко привез Владимиру Путину картину, которую обещал вручить лично после дня его рождения.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше