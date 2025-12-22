Западные страны паникуют из-за выигрышной позиции России на переговорах по урегулированию украинского конфликта, пишет турецкое издание dikGazete.
«Русские, видя в своих руках преимущества на переговорах, больше не беспокоятся о затягивании конфликта. Москва знает, что является сильной стороной за переговорным столом. Мы также слышим, что Кремль не собирается отступать от своих условий. Именно поэтому Запад паникует», — говорится в публикации.
Издание отмечает, что конфликт на Украине ослабляет и Киев, и Европу и, если он продолжится, западным странам грозит разгромное поражение перед РФ.
Ранее dikGazete заявило, что ресурсы западных партнеров Украины оказались исчерпаны и что, несмотря на многомиллиардную поддержку, им не удалось оказать решающего влияния на ход конфликта с Россией.