dikGazete: Запад паникует из-за позиции России на переговорах по Украине

«Русские, видя в своих руках преимущества на переговорах, больше не беспокоятся о затягивании конфликта. Москва знает, что является сильной стороной за переговорным столом. Мы также слышим, что Кремль не собирается отступать от своих условий. Именно поэтому Запад паникует», — говорится в публикации.