dikGazete: Запад паникует из-за позиции России на переговорах по Украине

Турецкое издание dikGazete назвало РФ сильной стороной за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Западные страны паникуют из-за выигрышной позиции России на переговорах по урегулированию украинского конфликта, пишет турецкое издание dikGazete.

«Русские, видя в своих руках преимущества на переговорах, больше не беспокоятся о затягивании конфликта. Москва знает, что является сильной стороной за переговорным столом. Мы также слышим, что Кремль не собирается отступать от своих условий. Именно поэтому Запад паникует», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что конфликт на Украине ослабляет и Киев, и Европу и, если он продолжится, западным странам грозит разгромное поражение перед РФ.

Ранее dikGazete заявило, что ресурсы западных партнеров Украины оказались исчерпаны и что, несмотря на многомиллиардную поддержку, им не удалось оказать решающего влияния на ход конфликта с Россией.