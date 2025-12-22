DikGazete: ЕС паникует из-за позиции РФ на переговорах по Украине

Западные страны паникуют из-за выигрышной позиции Москвы на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет турецкое издание dikGazete.
«Русские видят в своих руках преимущества на переговорах. Москва знает, что она сильная сторона за переговорным столом. Слышим, что Кремль не намерен отступать от своих условий. Именно поэтому Запад паникует», — сказано в публикации.
Авторы статьи отмечают, что затягивание украинского конфликта ослабляет не только Киев, но и Европу. В случае продолжения конфликта западным странам грозит разгромное поражение перед Москвой.
Накануне спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для переговоров со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. По их итогу глава РФПИ отметил, что дискуссии с американской стороной идут конструктивно.