DikGazete: ЕС паникует из-за позиции РФ на переговорах по Украине

Иностранные СМИ отмечают, что затягивание украинского конфликта ослабляет не только Киев, но и Европу.

Источник: Комсомольская правда

Западные страны паникуют из-за выигрышной позиции Москвы на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет турецкое издание dikGazete.

«Русские видят в своих руках преимущества на переговорах. Москва знает, что она сильная сторона за переговорным столом. Слышим, что Кремль не намерен отступать от своих условий. Именно поэтому Запад паникует», — сказано в публикации.

Авторы статьи отмечают, что затягивание украинского конфликта ослабляет не только Киев, но и Европу. В случае продолжения конфликта западным странам грозит разгромное поражение перед Москвой.

Накануне спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для переговоров со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. По их итогу глава РФПИ отметил, что дискуссии с американской стороной идут конструктивно.

