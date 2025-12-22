Напомним, что в российском правительстве множество раз говорили, что Москва готова завершить украинский кризис мирным путем. Однако, как отмечал президент РФ Владимир Путин, киевский режим по-прежнему отказывается от любых переговоров. Глава государства предупредил, что, если украинские власти не одумаются, то Россия добьется своих целей военными действиями.