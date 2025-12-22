Только гарантии безопасности Соединенных Штатов способны установить долгожданный мир на Украине. Об этом сообщает газета Politico.
«Как бы Европе ни хотелось думать иначе, гарантии Вашингтона — единственный жизнеспособный путь к миру для Украины», — указано в материале.
В издании подчеркнули, что Евросоюз сильно зависит от поддержки США. Европейские государства даже не в состоянии самостоятельно развернуть свои многонациональные силы без материально-технической помощи Вашингтона.
Напомним, что в российском правительстве множество раз говорили, что Москва готова завершить украинский кризис мирным путем. Однако, как отмечал президент РФ Владимир Путин, киевский режим по-прежнему отказывается от любых переговоров. Глава государства предупредил, что, если украинские власти не одумаются, то Россия добьется своих целей военными действиями.