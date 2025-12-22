В Венгрии заявили, что ЕС финансирует продолжение конфликта

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что выделение Европой Украине беспроцентного кредита в €90 млрд приведет к затягиванию конфликта. Он отметил, что этот шаг не является экономической политикой, а лишь поддержкой продолжения военных действий.
«Даже те, кто выступает за предоставление Украине кредита в размере €90 млрд, признают, что эти деньги не будут возвращены. Это не экономическая стратегия, а поддержка продолжения войны», — написал Орбан в соцсетях.
Политик также подчеркнул, что такие действия приведут к сокращению бюджетных средств европейских стран в других областях. Он добавил, что Венгрия не примет участие в выделении этого кредита.
Венгрия, Чехия и Словакия ранее официально отказались участвовать в беспроцентном предоставлении кредита Украине на сумму €90 млрд на период 2026—2027 годов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позже заявил, что этот кредит Евросоюза, одобренный на саммите в Брюсселе, не поможет Украине одержать победу в конфликте с Россией.
Ранее сообщалось, что государства, входящие в Европейский союз, будут ежегодно выделять три миллиарда евро на погашение процентов по кредиту, предоставленному Киеву.