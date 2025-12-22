Мема: Макрон оказался в сложном положении после комментария о Путине

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в непростой ситуации после своего заявления о президенте России Владимире Путине, сообщил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X*.
«Коалиция желающих снова примет Макрона после этого?» — написал Мема.
Напомним, в пятницу Макрон сказал, что европейским странам будет полезно восстановить диалог с российским руководством. В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин открыт для диалога с французским лидером.
