Мема: Макрон оказался в сложном положении после комментария о Путине

Армандо Мема сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон оказался в сложной ситуации после своих комментариев о Владимире Путине.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в непростой ситуации после своего заявления о президенте России Владимире Путине, сообщил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X*.

«Коалиция желающих снова примет Макрона после этого?» — написал Мема.

Напомним, в пятницу Макрон сказал, что европейским странам будет полезно восстановить диалог с российским руководством. В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин открыт для диалога с французским лидером.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
