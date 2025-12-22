Узбекистан и Египет займутся совместной разведкой драгоценных металлов

«Представители министерства горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана, Навоийского горно-металлургического комбината и международной консалтинговой компании по сотрудничеству в области разведки драгоценных металлов “Endeavour Mining” провели онлайн-переговоры. Особое внимание было уделено определению практических и инвестиционно-ориентированных путей проведения совместных геологоразведочных работ», — говорится в сообщении.