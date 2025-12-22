ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Узбекистан и Египет займутся совместной разведкой драгоценных металлов, сообщает ИА «Дунё».
«Представители министерства горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана, Навоийского горно-металлургического комбината и международной консалтинговой компании по сотрудничеству в области разведки драгоценных металлов “Endeavour Mining” провели онлайн-переговоры. Особое внимание было уделено определению практических и инвестиционно-ориентированных путей проведения совместных геологоразведочных работ», — говорится в сообщении.
По мнению участников встречи, необходимо сфокусироваться на взаимовыгодных проектах, как прочной основе для долгосрочного сотрудничества и выявления новых месторождений полезных ископаемых.
Представители министерства горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана рассказали о действующей нормативно-правовой базе лицензирования геологоразведочных работ, наличии земельных участков и действующих лицензий, выразили готовность оказать поддержку партнерам.
Стороны договорились создать рабочую группу, которая сосредоточится на технических оценках и определении приоритетных земельных участков, а также продолжить диалог на предстоящих глобальных горнодобывающих форумах.