Владимир Путин высоко оценил Superjet-100 из Комсомольска-на-Амуре

Президент России Владимир Путин высоко оценил Superjet-100, полностью собранный на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Об этом он заявил в прямой линии «Итоги года-2025», отвечая на вопросы о развитии гражданской авиации.
По его словам, SJ-100 стал полностью локализованной российской машиной, конкурентоспособной на мировом рынке. Глава государства отметил, что в России сильные традиции авиастроения, но раньше гражданские самолёты часто были производными от военных моделей.
«Superjet-100 стал полностью локализованной нашей машиной — это очень важно», — подчеркнул Путин.
В сентябре 2025 года первый импортозамещённый SJ-100 совершил часовой полёт. Это событие стало прорывом для отрасли, где Комсомольск-на-Амуре играет ключевую роль как центр производства.
Путин также обсудил развитие беспилотной авиации. Россия превосходит противника по количеству дронов на всех участках СВО, хотя не хватает тяжёлых аналогов вроде «Бабы-яги». Технологии дронов будут применяться в гражданской сфере, включая доставку почты, продуктов и лекарств.
В Хабаровском крае на ТОР «Патриотическая» налажено производство БПЛА с вертикальным взлётом. FPV-дроны «ДВ-27» от АНО «Роботизированные комплексы Хабаровского края» признаны лучшими на Дальнем Востоке. В 2025 году край произвёл 90 тысяч дронов, а на 2026-й запланировано не менее 200 тысяч.