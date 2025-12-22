Ричмонд
Владимир Путин высоко оценил Superjet-100 из Комсомольска-на-Амуре

По его словам, SJ-100 стал полностью локализованной российской машиной, конкурентоспособной на мировом рынке.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин высоко оценил Superjet-100, полностью собранный на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Об этом он заявил в прямой линии «Итоги года-2025», отвечая на вопросы о развитии гражданской авиации.

По его словам, SJ-100 стал полностью локализованной российской машиной, конкурентоспособной на мировом рынке. Глава государства отметил, что в России сильные традиции авиастроения, но раньше гражданские самолёты часто были производными от военных моделей.

«Superjet-100 стал полностью локализованной нашей машиной — это очень важно», — подчеркнул Путин.

В сентябре 2025 года первый импортозамещённый SJ-100 совершил часовой полёт. Это событие стало прорывом для отрасли, где Комсомольск-на-Амуре играет ключевую роль как центр производства.

Путин также обсудил развитие беспилотной авиации. Россия превосходит противника по количеству дронов на всех участках СВО, хотя не хватает тяжёлых аналогов вроде «Бабы-яги». Технологии дронов будут применяться в гражданской сфере, включая доставку почты, продуктов и лекарств.

В Хабаровском крае на ТОР «Патриотическая» налажено производство БПЛА с вертикальным взлётом. FPV-дроны «ДВ-27» от АНО «Роботизированные комплексы Хабаровского края» признаны лучшими на Дальнем Востоке. В 2025 году край произвёл 90 тысяч дронов, а на 2026-й запланировано не менее 200 тысяч.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше