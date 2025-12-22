В Финляндии удивились заявлению Макрона о диалоге с Путиным

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что европейским странам следует рассмотреть возможность возобновления диалога с российским лидером Владимиром Путиным, считая такой разговор потенциально полезным. Эти слова прозвучали после того, как саммит Евросоюза утвердил программу финансирования Украины на 90 млрд евро на 2026−2027 годы за счёт общего бюджета блока, отказавшись от использования замороженных российских активов.