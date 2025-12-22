Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Финляндии удивились заявлению Макрона о диалоге с Путиным

Высказывание французского лидера Эмманюэля Макрона о российском президенте Владимире Путине поставило его в крайне неудобное положение. Об этом написал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Коалиция желающих снова примет Макрона после этого? Интересное развитие событий», — говорится в публикации.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что европейским странам следует рассмотреть возможность возобновления диалога с российским лидером Владимиром Путиным, считая такой разговор потенциально полезным. Эти слова прозвучали после того, как саммит Евросоюза утвердил программу финансирования Украины на 90 млрд евро на 2026−2027 годы за счёт общего бюджета блока, отказавшись от использования замороженных российских активов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше