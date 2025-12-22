Ричмонд
На Западе встревожились по поводу здоровья Трампа из-за неловкого спуска по трапу

Неуверенная походка Дональда Трампа при сходе с трапа самолёта породила вопросы о состоянии его здоровья. Об этом пишет издание Daily Beast со ссылкой на видео, которое выложил у себя в соцсети Х активист движения «Сделаем Америку снова великой» Пол Виллареал.

Источник: Life.ru

Президент США Дональд Трамп сходит с трапа самолёта. Видео © X / Paul Villarreal (AKA Vince Manfeld).

На видеоролике заметно, как перед тем как покинуть трап, президент США трижды похлопал себя по правой ноге. После этого, ухватившись за поручень, он начал осторожный спуск.

«Трамп вызвал новые обсуждения вокруг своего здоровья из-за неловкого спуска по ступеням борта номер один», — пишет издание.

Ранее по соцсетям разлетелись кадры, на которых президент США Дональд Трамп сидит с закрытыми глазами во время переговоров в Овальном кабинете. Несмотря на то, что пресс-служба администрации уверяла, что Трамп не спал, фотографии с президентом быстро набрали популярность в Сети и вызвали волну шуток и споров. На снимках республиканец выглядит усталым, временами его глаза кажутся закрытыми, а в другие моменты — едва открытыми. Этот эпизод стал поводом для новых разговоров об эффективности работы американского лидера и его состоянии здоровья.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

