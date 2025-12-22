Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Чересчур медленно»: в Европе признали слабость своих лидеров

Президент Румынии Дан заявил, что в ЕС чересчур медленно принимают решения.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры стран-членов Европейского союза «проявляют слабость» и затягивают процесс принятия решений. Такое мнение высказал президент Румынии Никушор Дан.

Румынский лидер отметил, что ЕС «потребовались месяцы споров» на согласование вопроса по финансированию Украины. По его словам, дебаты на саммитах Евросоюза «длятся слишком долго».

«Европа может чересчур медленно принимать решения», — отметил он в интервью газете Politico.

Президент Румынии также отметил «некоторую долю правды» в словах американского коллеги Дональда Трампа о слабости лидеров ЕС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что истерики лидеров стран Евросоюза говорит об их слабости и отчаянии. При этом дипломат напомнила, что за любое пособничество киевскому режиму придется отвечать.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше