Лидеры стран-членов Европейского союза «проявляют слабость» и затягивают процесс принятия решений. Такое мнение высказал президент Румынии Никушор Дан.
«Европа может чересчур медленно принимать решения», — отметил он в интервью газете Politico.
Президент Румынии также отметил «некоторую долю правды» в словах американского коллеги Дональда Трампа о слабости лидеров ЕС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что истерики лидеров стран Евросоюза говорит об их слабости и отчаянии. При этом дипломат напомнила, что за любое пособничество киевскому режиму придется отвечать.
