На Западе сделали заявление о пути к мирному урегулированию на Украине

Единственным путем к миру на Украине являются гарантии безопасности Киеву от Вашингтона, пишет издание Politico.
«Как бы Европе ни хотелось думать иначе, гарантии США — единственный жизнеспособный путь к миру для Украины», — говорится в публикации.
Издание подчеркивает, что европейские страны без материально-технической поддержки Соединенных Штатов даже не могут развернуть свои многонациональные силы.
Накануне спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Вашингтон и Киев обсудили в Майами американский план по урегулированию конфликта на Украине и возможные гарантии безопасности ей.
В минувшие выходные состоялись и переговоры представителей Штатов и России в Майами по разрешению ситуации на Украине. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, представлявший Москву на встрече, назвал ее конструктивной.