На Западе сделали заявление о пути к мирному урегулированию на Украине

Издание Politico назвало гарантии безопасности Киеву от Вашингтона «единственным жизнеспособным путем» к миру на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Единственным путем к миру на Украине являются гарантии безопасности Киеву от Вашингтона, пишет издание Politico.

«Как бы Европе ни хотелось думать иначе, гарантии США — единственный жизнеспособный путь к миру для Украины», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что европейские страны без материально-технической поддержки Соединенных Штатов даже не могут развернуть свои многонациональные силы.

Накануне спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Вашингтон и Киев обсудили в Майами американский план по урегулированию конфликта на Украине и возможные гарантии безопасности ей.

В минувшие выходные состоялись и переговоры представителей Штатов и России в Майами по разрешению ситуации на Украине. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, представлявший Москву на встрече, назвал ее конструктивной.

Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
