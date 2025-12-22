Советника Ермака уволили из офиса президента Украины

Там сообщили, что после отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака, все его советники и помощники также были уволены.
«В связи с увольнением руководителя офиса президента Украины лица, находившиеся на должностях помощников и советников (штатных и вне штата) Руководителя офиса президента Украины, уволены с занимаемых должностей», — сообщили в администрации.
Кто именно был уволен, там не уточнили. По состоянию на декабрь 2024 года Ермак имел девять советников, из которых штатными были Александр Бевз, Лилия Пашинная, Виктория Романова и Татьяна Гайдученко, а внештатными — Сергей Лещенко, Дарья Заривна, Михаил Подоляк, Элина Ельянова и Александр Роднянский. Некоторые из них, например, Заривна, покинули должности еще до отставки Ермака (июль 2025 года).