Советника Ермака уволили из офиса президента Украины

Кто именно был уволен, там не уточнили. По состоянию на декабрь 2024 года Ермак имел девять советников, из которых штатными были Александр Бевз, Лилия Пашинная, Виктория Романова и Татьяна Гайдученко, а внештатными — Сергей Лещенко, Дарья Заривна, Михаил Подоляк, Элина Ельянова и Александр Роднянский. Некоторые из них, например, Заривна, покинули должности еще до отставки Ермака (июль 2025 года).