Развитие ЕАЭС приносит выгоду всем участникам Союза — Путин

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Развитие сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза приносит выгоду каждому государству пятерки, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
Он отметил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС, прочно утвердившегося в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, продолжает поступательно развиваться, расширяются взаимные торговые и инвестиционные обмены, углубляются кооперационные связи участников объединения.
«Все это приносит реальную выгоду каждому из наших государств, позитивно сказывается на качестве жизни и благосостоянии населения и в целом помогает обеспечивать экономическую стабильность и устойчивость стран пятерки и всего Евразийского региона, что особенно важно в условиях турбулентности в глобальной экономике», — сказал Путин.
Другие заявления российского лидера:
каждая страна Евразийского экономического союза должна внимательно посмотреть на все аспекты, связанные с совместной работой в рамках объединения;
Путин заявил об устранении многих торговых барьеров внутри ЕАЭС;
сотрудничество в ЕАЭС улучшает качество жизни граждан стран;
совокупный ВВП стран ЕАЭС растет, чемпионом среди стран пятерки в этом плане является Кыргызстан;
доля неэнергетического экспорта из России в страны ЕАЭС выросла почти на 20% в 2025 году;
укрепление транспортного каркаса ЕАЭС является приоритетом для объединения;
в ЕАЭС налажена устойчивая и независимая платежная инфраструктура;
все больше стран выражают готовность выстраивать взаимоотношения с ЕАЭС;
глава РФ отметил улучшение координации между странами ЕАЭС в сфере таможенной и налоговой политики;
зоны торговли ЕАЭС и СНГ охватывают 730 млн потребителей;
нужно полнее задействовать возможности Евразийской перестраховочной компании;
Путин предложил ЕАЭС присмотреться к использованию электронных накладных;
страны ЕАЭС должны вести интеграцию по Евразийскому экономическому пути.
Лидеры стран ЕАЭС подписали 18 документов по итогам ВЕЭС в Петербурге, в том числе решение о бюджете ЕАЭС на 2026 год.
Среди других документов — решения об основных направлениях международной деятельности Союза на 2026 год и основных ориентирах макроэкономической политики стран-участниц Союза на период 2026—2027 годов.
По итогам заседания также подписано решение о старте переговоров ЕАЭС и его государств-членов с Узбекистаном о заключении соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы объединения и республики. Кроме того, принято и решение о порядке перечисления сумм ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, решение об утверждении планов либерализации по секторам услуг по руководству проектами в сфере строительства, а также о Концепции развития туризма в рамках ЕАЭС и о председательстве в органах объединения.
Кроме того, лидеры Союза подписали:
документ с определением общих принципов и подходов по установлению в законодательстве членов ЕАЭС ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия для установления сходного (сопоставимого) регулирования в указанной сфере;
решение об общих принципах и подходах к определению ответственности за нарушение требований и процедур в санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мерах.
Результатом заседания стали и распоряжения:
о некоторых вопросах деятельности председателя суда Союза по кадровым вопросам, о подходах к гармонизации законодательства государств — членов ЕАЭС в сфере финансового рынка и формированию общего финансового рынка;
о времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Приняты также решения о результатах осуществления внешнего аудита в органах союза и об отчете об исполнении бюджета в 2024 году, об утверждении размера пошлины, которую платят хозяйствующие субъекты при обращении в суд ЕАЭС и распоряжение о реализации решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 года № 13.