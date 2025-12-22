Развитие ЕАЭС приносит выгоду всем участникам Союза — Путин

По итогам заседания также подписано решение о старте переговоров ЕАЭС и его государств-членов с Узбекистаном о заключении соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы объединения и республики. Кроме того, принято и решение о порядке перечисления сумм ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, решение об утверждении планов либерализации по секторам услуг по руководству проектами в сфере строительства, а также о Концепции развития туризма в рамках ЕАЭС и о председательстве в органах объединения.