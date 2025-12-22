В Кремле опровергли данные Reuters о «притязаниях РФ на Восточную Европу»

Комментируя это, Песков указал, что нет понимания, насколько достоверна информация о наличии таких докладов. «Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет. Даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуаций, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы. Это абсолютно не соответствует действительности», — сказал представитель Кремля.