В Кремле опровергли данные Reuters о «притязаниях РФ на Восточную Европу»

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Публикация Reuters о том, что Россия якобы хочет распространить свою территорию на европейскую часть бывшего СССР, абсолютно не соответствует реальности, указал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Reuters пишет об этом со ссылкой на якобы доклады американской разведки. Агентство в том числе утверждает, что речь якобы идет о балтийских странах и всей территории Украины.

Комментируя это, Песков указал, что нет понимания, насколько достоверна информация о наличии таких докладов. «Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет. Даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуаций, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы. Это абсолютно не соответствует действительности», — сказал представитель Кремля.

