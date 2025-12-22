Кремль с пониманием относится к отмене поездки Алиева в Санкт-Петербург

«Нет, мы абсолютно с пониманием относимся, действительно, у глав государств очень напряженный график, тем более в декабре, в преддверии Нового года», — сказал он в ответ на вопрос, стало ли для Кремля неожиданностью отсутствие возможности у Алиева посетить саммит в Петербурге.