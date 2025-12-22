«Нет, мы абсолютно с пониманием относимся, действительно, у глав государств очень напряженный график, тем более в декабре, в преддверии Нового года», — сказал он в ответ на вопрос, стало ли для Кремля неожиданностью отсутствие возможности у Алиева посетить саммит в Петербурге.
Кремль с пониманием относится к отмене поездки Алиева в Санкт-Петербург
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Кремль с пониманием относится к тому, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не может присутствовать на саммите стран — участниц СНГ в Санкт-Петербурге из-за своего плотного графика. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.