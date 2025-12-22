Ричмонд
Итоги переговоров в Майами и отсутствие Алиева на саммите СНГ. Темы брифинга Пескова

По словам пресс-секретаря российского лидера, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев доложит главе государства Владимиру Путину об итогах переговоров в Майами, когда прилетит из США в Москву.

Источник: РИА "Новости"

Итоги переговоров по украинскому урегулированию в Майами и отмена поездки президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммит стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

Об итогах переговоров в Майами

Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев доложит главе государства Владимиру Путину об итогах переговоров в Майами, когда прилетит из США в Москву: «Когда прилетит — он доложит президенту».

О публикации Reuters

Публикация Reuters о том, что Россия якобы хочет распространить свою территорию на европейскую часть бывшего СССР, «абсолютно не соответствует действительности».

Об отмене поездки Алиева в Петербург

Кремль «с пониманием относится» к тому, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не может присутствовать на саммите стран — участниц СНГ в Санкт-Петербурге из-за своего плотного графика.

Россия и Азербайджан продолжают развивать партнерские отношения, Баку участвует во всех форматах работы СНГ: «Продолжаем развивать наши партнерские отношения конструктивного сотрудничества с Азербайджаном. И Азербайджан продолжает участие во всех форматах Содружества».

