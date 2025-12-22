Песков раскрыл, что обсудят Лукашенко, Путин и другие главы СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обсудят президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин и другие главы СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге, который пройдет в понедельник, 22 декабря. Подробности приводит РИА Новости.