Песков раскрыл, что обсудят Лукашенко, Путин и другие главы СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге

Песков сказал, что обсудят Лукашенко, Путин, другие главы СНГ в Санкт-Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обсудят президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин и другие главы СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге, который пройдет в понедельник, 22 декабря. Подробности приводит РИА Новости.

Дмитрий Песков уточнил, что сам неформальный саммит с прикладной повесткой дня. Он добавил, что главы стран СНГ обсудят актуальные вопросы.

— Продолжат главы государств общение за неформальным завтраком, — отметил пресс-секретарь президента России.

Саммит пройдет в Эрмитаже.

Ранее Александр Лукашенко, Владимир Путин и другие лидеры решили, что изменится в Беларуси и ЕАЭС к 2045.

Тем временем Путин и Лукашенко сказали о нерешенных вопросах между Беларусью и Россией.

Кроме того, Лукашенко заявил о переносе сроков важных решений: «Констатируем неготовность».

