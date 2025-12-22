Песков раскрыл, что обсудят Лукашенко, Путин и другие главы СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обсудят президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин и другие главы СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге, который пройдет в понедельник, 22 декабря. Подробности приводит РИА Новости.
Дмитрий Песков уточнил, что сам неформальный саммит с прикладной повесткой дня. Он добавил, что главы стран СНГ обсудят актуальные вопросы.
— Продолжат главы государств общение за неформальным завтраком, — отметил пресс-секретарь президента России.
Саммит пройдет в Эрмитаже.
Ранее Александр Лукашенко, Владимир Путин и другие лидеры решили, что изменится в Беларуси и ЕАЭС к 2045.
Тем временем Путин и Лукашенко сказали о нерешенных вопросах между Беларусью и Россией.
Кроме того, Лукашенко заявил о переносе сроков важных решений: «Констатируем неготовность».