Дания прокомментировала назначение Трампом спецпосланника по Гренландии

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Назначение президентом США Дональдом Трампом спецпосланника по Гренландии говорит о том, что интерес США к острову сохраняется, заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Источник: Freepik

Трамп в понедельник объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее Лэндри подтвердил намерение США сделать Гренландию своей частью.

«Это назначение свидетельствует о том, что интерес США к Гренландии сохраняется. Однако мы подчеркиваем, что все — в том числе США — должны проявлять уважение к территориальной целостности королевства», — заявил министр в комментарии телерадиокомпании DR.

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

