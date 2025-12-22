Daily Mail узнал, что британская база не может принять ядерное оружие США

В январе 2024 года The Telegraph со ссылкой на документы по госзакупкам Пентагона сообщила, что США хотят разместить ядерные боеголовки B61−12 на базе Королевских ВВС Лейкенхит в графстве Суффолк на востоке Англии. Ранее американское ядерное оружие уже находилось на территории Британии, но в 2008 году его вывели из страны.