Спецпосланник Трампа заявил о намерении США присоединить Гренландию

«Благодарю, президент Трамп! Это честь служить вам на такой добровольной позиции, чтобы сделать Гренландию частью США», — написал он в соцсети X.
Лэндри подчеркнул, что новые обязанности не отразятся на его работе в качестве губернатора штата Луизиана.
Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о его назначении спецпосланником по Гренландии. Со своей стороны, глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен призвал Вашингтон уважать территориальную целостность королевства.
Глава Белого дома не раз говорил, что Гренландия должна стать частью Штатов. По его словам, эти территории стратегически важны для нацбезопасности. Вместе с тем американский лидер отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Копенгаген же отмечал, что остров не продается.