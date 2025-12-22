Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спецпосланник Трампа заявил о намерении США присоединить Гренландию

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Назначенный на пост спецпосланника по Гренландии Джефф Лэндри заявил о намерении Вашингтона присоединить остров.

Источник: AP 2024

«Благодарю, президент Трамп! Это честь служить вам на такой добровольной позиции, чтобы сделать Гренландию частью США», — написал он в соцсети X.

Лэндри подчеркнул, что новые обязанности не отразятся на его работе в качестве губернатора штата Луизиана.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о его назначении спецпосланником по Гренландии. Со своей стороны, глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен призвал Вашингтон уважать территориальную целостность королевства.

Глава Белого дома не раз говорил, что Гренландия должна стать частью Штатов. По его словам, эти территории стратегически важны для нацбезопасности. Вместе с тем американский лидер отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Копенгаген же отмечал, что остров не продается.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше