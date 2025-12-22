Шавкат Мирзиёев участвует в неформальном саммите СНГ — прямая трансляция

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев участвует в неформальном саммите СНГ.
Традиционная ежегодная неформальная встреча лидеров государств Содружества организована в Санкт-Петербурге по инициативе президента РФ Владимира Путина.
На этот раз в числе участников нет Ильхама Алиева по причине плотного графика главы Азербайджана.
Российский лидер в узком кругу подробно информирует коллег по СНГ о результатах работы в Анкоридже на Аляске с американцами по поводу урегулирования ситуации на Украине.
Как обычно, во время таких традиционных ежегодных неформальных встреч глав государств Содружества Владимир Путин показывает им интересные места Санкт-Петербурга и его окрестностей.