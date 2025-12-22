Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шавкат Мирзиёев участвует в неформальном саммите СНГ — прямая трансляция

Традиционная ежегодная неформальная встреча лидеров государств Содружества организована в Северной столице РФ по инициативе Владимира Путина.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев участвует в неформальном саммите СНГ.

Традиционная ежегодная неформальная встреча лидеров государств Содружества организована в Санкт-Петербурге по инициативе президента РФ Владимира Путина.

На этот раз в числе участников нет Ильхама Алиева по причине плотного графика главы Азербайджана.

Российский лидер в узком кругу подробно информирует коллег по СНГ о результатах работы в Анкоридже на Аляске с американцами по поводу урегулирования ситуации на Украине.

Как обычно, во время таких традиционных ежегодных неформальных встреч глав государств Содружества Владимир Путин показывает им интересные места Санкт-Петербурга и его окрестностей.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше