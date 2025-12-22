ЕАЭС и Индонезия подписали Соглашение о свободной торговле — что оно предусматривает

«На полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге состоялось подписание Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Индонезией, с другой стороны. Республика Индонезия — четвертая страна по населению в мире и крупнейшая экономика АСЕАН. Как ожидается, подписанное соглашение о свободной торговле переведет торговлю стран Союза с Индонезией на качественно новый уровень», — говорится в сообщении.