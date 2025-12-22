ЕАЭС и Индонезия подписали Соглашение о свободной торговле — что оно предусматривает

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. ЕАЭС и Индонезия подписали Соглашение о свободной торговле, сообщает пресс-служба ЕЭК.
«На полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге состоялось подписание Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Индонезией, с другой стороны. Республика Индонезия — четвертая страна по населению в мире и крупнейшая экономика АСЕАН. Как ожидается, подписанное соглашение о свободной торговле переведет торговлю стран Союза с Индонезией на качественно новый уровень», — говорится в сообщении.
Как отмечалось, работу по заключению соглашения инициировали в декабре 2022-го. За три года сторонам удалось сформировать документ широкого охвата.
«В рамках формируемого нового торгового режима индонезийская сторона открыла преференциальный доступ в отношении 90% товарной номенклатуры. Уступки Союза покрывают 90,5% товарной номенклатуры для партнера», — рассказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Он добавил, что преференциальное экспортное покрытие для стран Союза в стоимостном выражении охватит более 94% текущего экспорта. В результате либерализации торгового режима средняя ставка, применяемая Индонезией к товарам ЕАЭС, снизится в пять раз — с 10,2% до 2%.
В товарном разрезе преференциальный доступ обеспечат для таких ключевых сельскохозяйственных товаров ЕАЭС, как зерновые культуры (пшеница, просо, рожь, овес), пряности, отдельные виды муки, хлебобулочные изделия, рыба и мясо КРС, молочная продукция, включая сухое молоко и сыры, минеральные воды и многие другие позиции.
В части промышленного сектора уступки предоставят по следующим категориям товаров: продукция металлургической промышленности, нефтепродукты (включая легкие и прочие дистилляты), уголь и антрациты, удобрения, полимеры первичных форм, продукция лесопромышленного комплекса (фанера, мебель
Индонезия также сможет нарастить поставки по широкой номенклатуре потребительских товаров. Речь идет в том числе об автокомпонентах, продукции электроники (бытовых приборах), отдельных видах одежды и обуви.
«Эффект от соглашения выходит далеко за рамки снижения тарифов. Его значимость определяется также комплексом регуляторных положений, призванных снять барьеры для торговли и сделать ее более простой и предсказуемой, что особенно актуально в реалиях происходящих изменений в международной торговле», — подчеркнул Слепнев.
Речь идет об упрощении процедур в сфере технических стандартов и санитарных норм, таможенного администрирования и правил определения происхождения товаров, а также установлении правовых рамок для применения всего спектра инструментов отраслевой кооперации в тех направлениях экономического развития, которые определяют будущее экономик стран-участниц.
«Понимая потенциал развития нашей торговли и наблюдая значительные темпы роста индонезийской экономики, полагаем, что уже в течение ближайших 3−5 лет после вступления соглашения в силу может произойти удвоение нашего товарооборота», — выразил уверенность министр по торговле ЕЭК.
Подписанное соглашение о свободной торговле предоставят для проведения ратификационных процедур в Индонезии и странах ЕАЭС, которые необходимы для его вступления в силу.
Напомним, что лидеры стран ЕАЭС подписали 18 документов по итогам ВЕЭС в Петербурге, в том числе решение о бюджете ЕАЭС на 2026 год.