С. ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин организовал для лидеров СНГ экскурсию по Эрмитажу, сообщила пресс-служба Кремля.
Музей осматривают главы Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Путин лично рассказал коллегам об Эрмитаже.
Лидеры прибыли в Петербург накануне. В воскресенье состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, сегодня они примут участие в неформальном саммите СНГ.
Это не первое знакомство участников мероприятия с шедеврами главных музеев Петербурга. В 2022 году Путин вместе с лидерами СНГ посещал Русский музей, в 2023-м — Петергоф, Царское село и музей-заповедник «Павловск».
В этом году неформальный саммит пройдет без президента Азербайджана Ильхама Алиева — в Баку его отсутствие объяснили плотным рабочим графиком.
Эрмитаж — один из крупнейших музеев мира, важнейший научный и просветительский центр. Он хранит более трех миллионов памятников культуры разных эпох и народов: от глубокой древности до наших дней, от Античного мира и Древнего Востока до Западной Европы и России. Это произведения живописи и графики, скульптура, монеты и медали, археологические материалы.