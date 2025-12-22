Ричмонд
Совет ЕС продлил действие 19 пакетов антироссийских санкций

БРЮССЕЛЬ, 22 дек — РИА Новости. Совет Евросоюза сообщил, что продлил действие 19 пакетов санкций против России до 31 июля 2026 года.

Источник: Reuters

«Совет ЕС продлил экономические санкции Евросоюза против России до 31 июля 2026 года», — сказано в публикации Совета ЕС в соцсети X.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения — по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

