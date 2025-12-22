В «глубине лесов» в Польше появился учебный лагерь для ВСУ

Страны НАТО обучают украинских военнослужащих с 2022 года в рамках программ NSATU и Comprehensive Assistance Package, а также национальных курсов союзников. Подготовка бойцов ВСУ проходит на полигонах в Польше, ФРГ, Великобритании и других стран. По данным начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова на декабрь 2025 года, подготовку на европейских полигонах прошли более 224 тысяч украинских военных.