Глава МО Литвы: надо отдавать Киеву прибыль от транзита белорусского калия

Чиновник утверждает, что якобы сейчас оказывается давление на литовские власти по поводу возможного возобновления этого транзита. Также он заявил, что гипотетическая прибыль от перевалки калия через Литву может составить 300 млн евро.
«Клайпедский порт наиболее удобен для экспорта, поэтому мы возвращаемся к вопросу о 300 миллионах. Почему бы не выделить эти 300 миллионов Украине в качестве дополнительных средств? В этом случае мы убиваем двух зайцев одним выстрелом. Но это пока лишь интерпретация», — сказал министр.
Ранее порт Клайпеды был одним из основных путей для перевозок белорусского калия. В 2013 компания «Беларуськалий» купила 30% грузового терминала этого порта. Цена этой доли составила 30 млн долларов. После этого белорусская сторона вложила в портовую инфраструктуру еще десятки миллионов долларов.
Однако через несколько лет Вильнюс заблокировал поставки белорусских калийных удобрений через свою территорию. «Беларуськалий» оспаривал это решение Литвы через суд.
На данный момент найдены новые пути транзита калия через порты и железные дороги РФ.