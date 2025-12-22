Соседняя с Беларусью Литва потратит рекордные 5,38% ВВП на оборону в 2026 — 2028 годы. Подробности пишет БелТА со ссылкой на литовские СМИ.
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал государственный бюджет на 2026−2028 годы. В частности, в нем предусмотрены рекордные суммы на оборону, которые составят 5,38% ВВП, или 4,79 миллиарда евро.
