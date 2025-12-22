Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стубб считает, что для урегулирования на Украине осталось решить 5% вопросов

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Самые сложные 5% разногласий осталось решить для достижения договоренностей по мирному урегулированию на Украине. С таким утверждением выступил президент Финляндии Александер Стубб.

Источник: AP 2024

Отвечая на вопрос журналистки телеканала Fox News о перспективах урегулирования, Стубб заявил, что стороны конфликта, «вероятно, ближе к цели, чем когда-либо».

«Мы пришли к двум ключевым выводам. Первое — Европа, Украина и США едины в своем стремлении добиться прочного и справедливого мира, работая вместе. Второе — это идея гарантий безопасности для Украины. Так что мы почти достигли [цели], но, как представляется, остаются самые сложные 5%», — сказал финляндский лидер, который, по сообщениям СМИ, поддерживает тесные контакты с президентом США Дональдом Трампом.

В прошедшие выходные в американском штате Флорида состоялись двухдневные переговоры между РФ и США по Украине. Российскую делегацию возглавил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. С американской стороны во встрече принимали участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. По словам Дмитриева, переговоры проходили в конструктивном ключе. Он также отметил, что разжигатели войны не смогли помешать переговорам.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше