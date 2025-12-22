Стубб считает, что для урегулирования на Украине осталось решить 5% вопросов

Отвечая на вопрос журналистки телеканала Fox News о перспективах урегулирования, Стубб заявил, что стороны конфликта, «вероятно, ближе к цели, чем когда-либо».
«Мы пришли к двум ключевым выводам. Первое — Европа, Украина и США едины в своем стремлении добиться прочного и справедливого мира, работая вместе. Второе — это идея гарантий безопасности для Украины. Так что мы почти достигли [цели], но, как представляется, остаются самые сложные 5%», — сказал финляндский лидер, который, по сообщениям СМИ, поддерживает тесные контакты с президентом США Дональдом Трампом.
В прошедшие выходные в американском штате Флорида состоялись двухдневные переговоры между РФ и США по Украине. Российскую делегацию возглавил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. С американской стороны во встрече принимали участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. По словам Дмитриева, переговоры проходили в конструктивном ключе. Он также отметил, что разжигатели войны не смогли помешать переговорам.