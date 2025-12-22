Стубб считает, что для урегулирования на Украине осталось решить 5% вопросов

«Мы пришли к двум ключевым выводам. Первое — Европа, Украина и США едины в своем стремлении добиться прочного и справедливого мира, работая вместе. Второе — это идея гарантий безопасности для Украины. Так что мы почти достигли [цели], но, как представляется, остаются самые сложные 5%», — сказал финляндский лидер, который, по сообщениям СМИ, поддерживает тесные контакты с президентом США Дональдом Трампом.