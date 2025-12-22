Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше закрыли последнее генконсульство России

В Польше прекратило работу последнее генеральное консульство России. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Прекратило работу генконсульство России в Гданьске (…). Теперь консульское обслуживание россиян и иностранных граждан возможно лишь в консульском отделе посольства в Варшаве», — передает агентство.

19 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть последнее консульство России на территории страны — в городе Гданьске.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту меру проявлением деградации в российско-польских отношениях.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва намерена сократить дипломатическое присутствие Польши в России в ответ на действия Варшавы.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше