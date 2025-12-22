Путин провел экскурсию по Эрмитажу лидерам стран СНГ. Видео

В Георгиевском зале Эрмитажа прошла неформальная встреча глав государств — участников СНГ.
На видео Владимир Путин вместе с лидерами стран СНГ был запечатлен на Октябрьской лестнице, соединяющей нынешние отдел Востока и отделы западноевропейского искусства и истории русской культуры Государственного Эрмитажа. На кадрах видно, что во время экскурсии поочередно говорили то Путин, то директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
В экскурсии приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
После завершения программы Владимир Путин планировал встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Ранее стало известно, что на саммит СНГ не приедет президент Азербайджана. Azertag объяснил это плотным графиком Ильхама Алиева.