Представители ЕС не участвовали в переговорах в Майами, заявили в ЕК

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в Майами в субботу, сразу же по прилету направился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые позднее назвал конструктивными. В воскресенье переговоры продолжились. Комментируя очередной раунд, он отметил, что разжигатели войны не смогли помешать переговорам РФ и США в Майами.