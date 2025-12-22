Ричмонд
Представители ЕС не участвовали в переговорах в Майами, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 22 дек — РИА Новости. Ни один представитель ЕС не участвовал в переговорах об Украине, прошедших в Майами в выходные, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.

Источник: © РИА Новости

«Нет», — ответил он на вопрос, участвовал ли хоть один представитель ЕС в переговорах в Майами.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в Майами в субботу, сразу же по прилету направился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые позднее назвал конструктивными. В воскресенье переговоры продолжились. Комментируя очередной раунд, он отметил, что разжигатели войны не смогли помешать переговорам РФ и США в Майами.

