Молдова может остаться без общественного транспорта: Перевозчики намерены выйти на общенациональные протесты

Транспортные компании Молдовы требуют встречи с премьер-министром Александром Мунтяну, угрожая в противном случае новым протестом.
В открытом письме они критикуют проект изменений Кодекса автомобильного транспорта, который, по их мнению, не учитывает реальные проблемы отрасли и лишь создает видимость реформ, оставляя возможность для коррупционных схем.
Ассоциация операторов автотранспорта отмечает, что до обсуждения реальных проблем и корректировки действий соответствующих органов реформы продвигать невозможно.
Последние массовые протесты транспортников прошли летом. Министерство инфраструктуры и регионального развития пока официально не отреагировало.
