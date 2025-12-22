Ричмонд
Наращивание партнерства в рамках СНГ отвечает коренным интересам стран содружества — Путин

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Взаимодействие стран СНГ в этом году развивалось успешно, наращивание партнерства в рамках содружества отвечает коренным интересам входящих в объединение государств, об этом заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ, передает РИА Новости.

Источник: POOL

«За более чем три десятилетия содружество утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения, в котором страны-участницы выстраивают отношения на принципах подлинного добрососедства, равноправного партнерства, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга».

Российский лидер также отметил, что в содружестве появляются новые производственные и транспортные цепочки. Товарооборот России со странами СНГ составил почти 90 миллиардов долларов за десять месяцев, доля нацвалют в расчетах по коммерческим сделкам превышает 96%.

«Быстрыми темпами идут процессы импортозамещения, тем самым укрепляется технологический суверенитет наших государств», — подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, СНГ выступает за многополярный миропорядок при координирующей роли ООН. Его участников объединяют схожие взгляды на ключевые региональные и глобальные проблемы, также они планируют укреплять общую безопасность.

Владимир Путин призвал работать над сохранением единого культурного пространства, ценить общую историю и пресекать попытки ее фальсификации:

«Ведь наши народы связывает действительно многое: глубокое переплетение традиций и культур, приверженность единым нравственным и духовным ценностям, тесные родственные и семейные узы».

Неформальный саммит лидеров содружества традиционно проходит в конце декабря. В мероприятии принимают участие главы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В этом году на нем отсутствует президент Азербайджана Ильхам Алиев — в Баку это объяснили плотным рабочим графиком.

