Рябков заявил об оставшихся серьезных вопросах к США по Украине

В то же время он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа предприняла шаги в верном направлении, в частности, Вашингтон при Трампе признал, что первопричиной конфликта стала экспансия НАТО.
«В недавно опубликованной стратегии национальной безопасности США прямо поставлен вопрос о нецелесообразности бесконечного расширения Североатлантического блока. Это совершенно не означает, что у нас не осталось вопросов к американской стороне, в том числе в украинском контексте», — отметил замминистра.
